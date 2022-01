David Sassoli | fake news no vax | accertamenti Polizia Postale

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Numerosedi no vax sono comparse sul web, dopo la morte del presidente del Parlamento europeo. A quanto apprende l’Adnkronos sui post sono in corsodella. Sui social ieri infatti sono state diffuseche mettevano in relazione la sua morte con il vaccino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Verifiche in corso a quanto apprende l'Adnkronos Numerose fake news di no vax sono comparse sul web, dopo la morte del presidente del Parlamento europeo. A quanto apprende l'Adnkronos sui post sono in corso accertamenti della Polizia Postale . Sui social ieri infatti sono state diffuse fake news che mettevano in relazione la sua morte ...Clamorosa gaffe al Tg1, che nel ricordare lo scomparso, giornalista Rai prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, finisce con l'attribuirgli anche la direzione dello stesso telegiornale. A segnalare la gaffe è VigilanzaTv , che ...Mercoledì, 12 gennaio 2022 Home > aiTv > Sassoli, Cirino Pomicino commosso: era un giovane democristiano Roma, 12 gen. (askanews) - "Sono commosso e attonito perché più volte ho sentito Sassoli nei me ...Via libera del Consiglio dei ministri ai funerali di Stato per David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo morto nelle scorse ore. Le esequie si terranno venerdì alle ore 12, a Roma ...