Da Tino Tracanna a Claudio Angeleri | due mesi di concerti jazz al Dieci10

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Continua anche nel 2022 la programmazione settimanale deidialdi via Quarenghi 42. Il locale dedicato alla musica dal vivo (e alla buona cucina) offre un menù che spazia tra i vari generi musicali dal mercoledì al sabato. Le serate del giovedì sono dedicate al, condi gruppi selezionati sia a livello locale che nazionale. Ma non solo i giovedì, anche mercoledì 2 febbraio è previsto un evento di particolare rilevanza. Ecco il programma deiper idi gennaio e febbraio. Giovedì 13 gennaioPATRIZIA CONTE QUARTET “IN PERSON YEAH” PATRIZIA CONTE, voce FABRIZIO BERNASCONI, piano RAFFAELE ROMANO, contrabbasso ALESSIO PACIFICO, batteria Patrizia Conte, di origini tarantine, milanese d’adozione, è apprezzata per la ...