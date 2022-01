Covid a Napoli, piano contro il caos ambulanze all'ospedale Cotugno: ampliato il pronto soccorso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cotugno, più posti in pronto soccorso per smaltire gli iperafflussi ed evitare le lunghe code di ambulanze e auto nel viale di accesso all?ospedale. È questa la soluzione... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022), più posti inper smaltire gli iperafflussi ed evitare le lunghe code die auto nel viale di accesso all?. È questa la soluzione...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI HIRVING LOZANO È GUARITO DAL COVID-19 Il messicano può tornare a disposizione di Spalletti… - ilriformista : Circa l’80% dei positivi non riceve alcun provvedimento di isolamento #medici #covid #positivi - GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sabripillot : La mamma di #MarioPaciolla : 'Eravamo in pieno periodo Covid e tornare dalla Colombia non era facile. Ma lui aveva… - toschi_michelle : RT @sscnapoli: ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzion… -