Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms Coronavirus, Oms: "Entro due mesi meta' degli europei contagiata da Omicron" Una "marea" di Omicron, con una morsa da est a ovest, rischia di travolgere i sistemi sanitari in tutta Europa. Il nuovo avvertimento che la pandemia e' ancora in pieno corso arriva dall'Oms, secondo cui entro due mesi oltre il 50% degli europei sara' contagiato dalla nuova variante del Covid. Un ceppo talmente veloce nel propagarsi da richiedere, secondo l'organismo Onu, dei vaccini ...

L'incubo Covid sta per finire? Tra vaccini e Omicron l'OMS accende la speranza ... se ben fronteggiata, può portarci alla fase endemica In un quadro di notizie allarmanti che si rincorrono ormai da due anni, finalmente c'è anche qualche ragione per sperare: l'OMS parla apertamente ...

OMS: "Covid-19 non ancora endemico" Il numero di nuovi casi in tutto il mondo è aumentato di quasi il 60% la scorsa settimana. Il coronavirus 'non è ancora endemico', secondo un epidemiologo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ...

