Coppa d’Africa 2022 | il Mali batte la Tunisia 1-0 L’arbitro fischia la fine prima del 90?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Buona laper ilche si conferma squadra più attrezzata dellai rivali del gruppo F per 1-0 grazie ad un penalty di Konè. Gara bloccata tatticamente nel primo tempo. Zero i tiri in porta nei primi 45?, ma sono otto i tentativi delcontro i due dellache si affida solo alle iniziative di Khazri e Mejbri. Ma è ila fare la partita, senza trovare la porta. Un primo tempo in linea con la tendenza del torneo fin qui: solo sei i gol su azione in nove partite. Tre invece le reti su calcio di rigore, la quarta arriva proprio a Limbe: Skhiri al 49? devia col braccio un tiro di Kouyaté, dagli undici metri Koné si incarica del tiro e non sbaglia, trovando la rete dell’1-0. E tanto per non perdere la tradizione, al 73? l’occasione più ...