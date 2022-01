Clamoroso | la MLW denuncia la WWE! I McMahon pronti alla battaglia in tribunale

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mossa clamorosa da parte della MLW (Major League Wrestling) in queste ore. La compagnia diretta da Court Bauer ha deciso dire la WWEcorte federazioni per presunte gravi interferenze nel mercato dei media. Ihanno immediatamente fatto uscire una nota stampa in cui hanno annunciato di volersi difendere inin maniera energica. Il caso e le presunte interferenze La Major League Wrestling ha fatto causaWWE dopo che un dirigente di Stamford ha cercato di impedire a Vice TV di entrare in affari con la federazione di Court Bauer. Nonostante vi fosse nell’azione una violazione delle norme antitrust, lo stesso dirigente si sarebbe giustificato dicendo che “Vincevuole così e non si fermerà”. La MLW ha aggiunto che la stessa WWE avrebbe ...