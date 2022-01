Citeroni | il raccattapalle che fermò il gol di Beppe Savoldi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – “Abbiamo assistito ad un fatto clamoroso, forse mai accaduto nella storia del calcio. Un, evidentemente impietosito dalla fine verso cui ormai si avviava l’Ascoli, accostandosi alla rete difesa da Masoni metteva la punta del piede accanto al palo, dalla parte esterna, giusto sulla traiettoria di un tiro di: il pallone, battendo all’interno del legno, veniva ricacciato in campo. La palla ha urtato contro il “corpo estraneo”. Riprendeva Castoldi e mandava in angolo. Stava per scadere il 90°. Senza l’intervento del ragazzino (identificato per il figlio di, custode del campo) la palla sarebbe schizzata in rete, considerata la posizione die l’angolazione. E sarebbe stata la quarta rete di questo risorto Bologna. Il caso, insolito, deve essere sfuggito a ...