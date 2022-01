Calciomercato Milan, Premier League su Theo Hernandez: lo scambio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Meno di un mese per accontentare i propri allenatore. Poco meno di trenta giorni per cercare di migliorare la rosa. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione invernale è l’incubo di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il delicato periodo pandemico, con il Covid-19 che ha preso nuovo vigore nei contagi, rende ancor più complicata particolare sessione. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in vista di una futura programmazione. Nello specifico, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Meno di un mese per accontentare i propri allenatore. Poco meno di trenta giorni per cercare di migliorare la rosa. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione invernale è l’incubo di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il delicato periodo pandemico, con il Covid-19 che ha preso nuovo vigore nei contagi, rende ancor più complicata particolare sessione. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in vista di una futura programmazione. Nello specifico, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Sampdoria, si avvicina Gabbia Commenta per primo La Sampdoria è sempre più vicina a piazzare un doppio colpo dal Milan . Dopo l'arrivo di Daniele Conti infatti i blucerchiati potrebbero puntellare ulteriormente la difesa grazie all'innesto di Matteo Gabbia . Il centrale rossonero è stato recentemente impiegato ...

Calciomercato, news e trattative dell'11 gennaio ... fino al 31 gennaio Calciomercato, le trattative dell'11 gennaio in diretta Sergio Oliveira atteso a Roma nelle prossime ore Milan, per la difesa salgono le quotazioni di Bailly Juve, prima idea ...

Calciomercato Milan – Difensore: sono giorni decisivi. Il sì è vicino Pianeta Milan Calciomercato Milan, Premier League su Theo Hernandez: lo scambio Nello specifico, il calciomercato del Milan potrebbe vivere un incredibile scambio di calciomercato: le ultime. Calciomercato Milan: il Manchester City vuole il francese Un rinnovo di contratto da ...

Calciomercato, respinta l’offerta per il difensore! Il Milan avrebbe avanzato un'offerta per il difensore classe 1998, ricevendo un rifiuto da parte del club gialloblù ...

