Belen Rodriguez torna a casa ed è festa grande per Luna Marì e Santiago (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non c’è spazio per gli uomini nella vita di Belen Rodriguez, che si è goduta qualche giorno di relax lontano da tutti e da tutto ed è tornata adesso carica più che mai alla vita di tutti i giorni. Nessuna parola su quanto successo con Antonino Spinalbese, capitolo chiuso, è chiaro a tutti. Il suo ex compagno ha trascorso le ultime settimane in compagnia di Luna Marì che ha passato con lui alcuni giorni tra Napoli e Milano. Santiago è stato insieme a papà Stefano, tra Napoli, Milano e Parigi. Insomma un bel momento padri figli ma ieri festa grande con il ritorno di mamma Belen a casa. Nelle sue storie sui social Belen mostra i sorrisoni della piccola Luna Marì che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non c’è spazio per gli uomini nella vita di, che si è goduta qualche giorno di relax lontano da tutti e da tutto ed èta adesso carica più che mai alla vita di tutti i giorni. Nessuna parola su quanto successo con Antonino Spinalbese, capitolo chiuso, è chiaro a tutti. Il suo ex compagno ha trascorso le ultime settimane in compagnia diche ha passato con lui alcuni giorni tra Napoli e Milano.è stato insieme a papà Stefano, tra Napoli, Milano e Parigi. Insomma un bel momento padri figli ma iericon il ritorno di mamma. Nelle sue storie sui socialmostra i sorrisoni della piccolache ...

