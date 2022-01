Basket | FIBA Europe Cup | Reggio Emilia sconfigge il Telenet Giants Antwerp | terza vittoria di fila

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nettaper l’UnahotelsinCup. La squadra di coach Caja batte all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (teatro delle partite casalinghe deglini, vista l’indisponibilità del PalaBigi a causa dei lavori di ristrutturazione in corso) i belgi delper 86-72 nellagiornata della seconda fase (gruppo J), mantenendo l’imbattibilità con 3 successi in altrettante giornate. Top scorer per l’Unahotels Olisevicius con 17 punti, insieme a Hopkins e Straunis con 12 punti a testa. Chiude in doppia cifra anche Thompson Jr. con 11 punti a referto. Tra i belgi, invece, 19 punti di Tiby e 13 di Rogiers. Inizio di match favorevole agli ospiti fiamminghi, che volano subito ...

