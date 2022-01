Basket | EuroCup 2022 | vittoria di misura per la Virtus Bologna Trento crolla a Belgrado

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unaed una sconfitta. E’ questo il bilancio per le squadre italiane impegnate in. Lasoffre tantissimo in casa contro i francesi del Bourg En Bresse, ma alla fine vince diper 83-82, restando in scia ancora del Buducnost, capolista del gruppo B. Brutta prestazione, invece, per la Dolomiti Energia, checon il Partizan per 97-65 e rimane all’ultimo posto del girone A. Doveva assolutamente vincere lacontro il fanalino di coda Bourg, ma è stata una partita molto più combattuta del previsto. L’assenza dell’infortunato Milos Teodosic ha sicuramente pesato e sono stati Kyle Weems e Marco Belinelli a prendere per mano la. ...