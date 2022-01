Asl Bari | scuola | attualmente 116 contagiati da corona virus Report settimanale

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Sono 116 i casi di contagio in ambito scolastico e presi in carico dall’Epidemic Intelligence center della ASL fra il 3 e il 9 gennaio, sostanzialmente in linea con ildella settimana scorsa che ha registrato 106 positività. Dei nuovi positivi, 73 sono studenti e 43 operatori scolastici. “Sono ancora dati sottostimati perché concomitanti con la sospensione delle attività didattiche durante le festività – spiega Severina Cavalli, referente del gruppo scuole di Eic – ma la maggior parte dei contagi fa riferimento a soggetti non vaccinati, specie nelle scuole primarie e medie”. Stando al monitoraggio fornito dal team Covid scuole, i 116 casi scolastici sono concentrati questa settimana per lo più negli istituti secondari di primo grado, dove su 41 positivi 21 risultano non vaccinati. Nel dettaglio ...

Advertising

NoiNotizie : Asl #Bari: #scuola, attualmente 116 contagiati da #coronavirus - Borderline_24 : Covid a #Bari e provincia, 116 contagi in ambito scolastico - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Da venerdì a domenica gli hub vaccinali della Asl Bari apriranno anche di sera - GiovinazzoLive : Da venerdì a domenica gli hub vaccinali della Asl Bari apriranno anche di sera - Telebari : Covid, Asl blocca ricoveri ordinari negli ospedali di Andria e Barletta: garantiti oncologici e urgenze - #Bari… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Bari

... sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi;di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi;di ... I nuovi casi, individuati attraverso 87.269 tamponi, sono cosi suddivisi per provincia:: 2.288; ...... sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi;di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi;di ... I nuovi casi, individuati attraverso 87.269 tamponi, sono cosi suddivisi per provincia:: 2.288; ...Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Sono 116 i casi di contagio in ambito scolastico e presi in carico dall’Epidemic Intelligence center della ASL fra il 3 e il 9 gennaio, sostanzialmente in ...La Puglia come l’Emilia Rom agna. Dal 27 gennaio prossimo, infatti, almeno a quanto si legge nello scenario descritto dalla Regione Puglia nel protocollo di gestione del Covid 19, anche in Puglia sarà ...