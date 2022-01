Anche in Sicilia si torna a scuola, Lagalla: scelta ponderata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Il rientro in classe domani per gli studenti di ogni ordine e grado è una decisione ponderata che si è ottenuta attraverso un'articolata discussione e un confronto con tutti i portatori d'interesse del mondo scolastico a cominciare dall'Anci, dalle organizzazioni sindacali, dalle rappresentanze degli studenti e dei docenti". Lo ha detto l'assessore regionale Siciliano alla Formazione Roberto Lagalla, annunciando il ritorno a scuola in presenza degli studenti della Sicilia per domani, giovedì 13 gennaio.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Anche-in-Sicilia-si-torna-a-scuola-Lagalla-scelta-ponderata 20220112 video ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Il rientro in classe domani per gli studenti di ogni ordine e grado è una decisioneche si è ottenuta attraverso un'articolata discussione e un confronto con tutti i portatori d'interesse del mondo scolastico a cominciare dall'Anci, dalle organizzazioni sindacali, dalle rappresentanze degli studenti e dei docenti". Lo ha detto l'assessore regionaleno alla Formazione Roberto, annunciando il ritorno ain presenza degli studenti dellaper domani, giovedì 13 gennaio.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-in--si--a-20220112 video ...

