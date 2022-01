Amici21, il dramma di Mattia: il ballerino lascerà la scuola? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel daytime di oggi di Amici 21, la conduttrice Maria De Filippi è stata costretta ad annunciare una triste notizia ad uno degli allievi della scuola, Mattia Zenzola. Mattia è ballerino, allievo di Raimondo Todaro, ballerino famoso in tv per aver preso parte con cadenza annuale ad un altro famoso talent di casa Rai, ‘Ballando con le Stelle’. All’inizio del suo percorso ad Amici, Mattia era stato subito notato da Raimondo per il suo talento. Anche il pubblico si è subito innamorato del giovane 17enne, ma adesso il suo percorso nel talent potrebbe subire uno stop. Dopo una delle lezioni della settimana Mattia ha avvertito un insolito dolore al piede ed è stato sottoposto ad una visita medica per scoprire di cosa si trattasse. LEGGI ANCHE => Sfera ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel daytime di oggi di Amici 21, la conduttrice Maria De Filippi è stata costretta ad annunciare una triste notizia ad uno degli allievi dellaZenzola., allievo di Raimondo Todaro,famoso in tv per aver preso parte con cadenza annuale ad un altro famoso talent di casa Rai, ‘Ballando con le Stelle’. All’inizio del suo percorso ad Amici,era stato subito notato da Raimondo per il suo talento. Anche il pubblico si è subito innamorato del giovane 17enne, ma adesso il suo percorso nel talent potrebbe subire uno stop. Dopo una delle lezioni della settimanaha avvertito un insolito dolore al piede ed è stato sottoposto ad una visita medica per scoprire di cosa si trattasse. LEGGI ANCHE => Sfera ...

