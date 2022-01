Altafini | “Inter favorita | ma il Milan gioca bene nonostante le assenze”

Advertising

cielorossonero : RT @Milannews24_com: Altafini: «Corsa scudetto? Il Milan ha un vantaggio» - Milannews24_com : Altafini: «Corsa scudetto? Il Milan ha un vantaggio» - Milannews24_com : #Altafini dice la sua sulla corsa scudetto - news24_inter : Il grande ex rossonero vede l'#Inter favorita ?? - JulzOa : @Matteo25977859 @ARabbier @masolinismo Ancora con sto Milan senza Berlusconi? MILAN PRE BERLUSCONI >>> Inter (La p… -

Ultime Notizie dalla rete : Altafini Inter

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "sicuro: 'Scudetto?...Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Sportitalia , Joséha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto trae Milan. 'Secondo me l'è favorita perché dall'anno scorso è migliorata molto. Il Milan sta giocando molto bene, ...LOTTA - "Secondo me l'Inter è favorita perché dall'anno scorso è migliorata molto", ha detto Altafini sulla formazione di Simone Inzaghi che guida la graduatoria di Serie A con ...Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex attaccante rossonero Josè Altafini ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Secondo me ...