Al risveglio i pazienti ci insultano e i parenti ci minacciano | lo sfogo del primario

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ospedali occupati da persone non vaccinate eche non solo rifiutano le cure, ma cheanche il personale sanitario. Le telecamere di La7 (L’Aria che tira) e Rai3 (Cartabianca) hanno mostrato cosa succede in...

Advertising

AnnaritaNinni : 'Al risveglio i pazienti ci insultano per essere stati intubati e i parenti ci minacciano', lo sfogo del primario M… -

Ultime Notizie dalla rete : risveglio pazienti

Today.it

Al suo, scopre di aver subito una grave perdita di memoria: non ricorda nulla degli ... "Il mio lavoro adesso consiste nel liberare i reparti pieni dirisultati positivi al Covid - ...... un medico brillante ma freddo e distante con i suoi. A causa di un trauma cerebrale, ... Al suo, scopre di aver subito una grave perdita di memoria: non ricorda nulla degli ultimi 12 ...Ospedali occupati da persone non vaccinate e pazienti che non solo rifiutano le cure, ma che minacciano anche il personale sanitario. Le telecamere di La7 (L’Aria che tira) e Rai3 (Cartabianca) ieri ...Immediato il rimbalzo. Picco degli attuali positivi: salgono a ottomila, oltre diecimila aretini in isolamento. Ma è boom di guariti ...