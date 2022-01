Vicenda Con.Ca., l’avvocatura risponde al comune di Benevento (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la risposta che il settore avvocatura ha inviato al sindaco in merito alla Vicenda CON.CA: “In relazione alla richiesta di chiarimenti sul comunicato stampa relativo al contenzioso CON.CA/comune di Benevento, si precisa quanto segue. Nel commento alla Vicenda di recente definita in giudizio, si precisa che il lodo arbitrale del 2010, poi impugnato in Corte d’Appello ed in esito alla sentenza del giudice di appello, in Cassazione, ha accolto non solo l’azione di risarcimento dei danni della CON.CA, ma preliminarmente ha accertato l’inadempimento del comune dell’obbligo di trasferimento del diritto di superficie delle aree destinate alla realizzazione dell’intervento edilizio e dell’obbligo di attribuzione delle aree per le opere di urbanizzazione, sulla espressa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la risposta che il settore avvocatura ha inviato al sindaco in merito allaCON.CA: “In relazione alla richiesta di chiarimenti sul comunicato stampa relativo al contenzioso CON.CA/di, si precisa quanto segue. Nel commento alladi recente definita in giudizio, si precisa che il lodo arbitrale del 2010, poi impugnato in Corte d’Appello ed in esito alla sentenza del giudice di appello, in Cassazione, ha accolto non solo l’azione di risarcimento dei danni della CON.CA, ma preliminarmente ha accertato l’inadempimento deldell’obbligo di trasferimento del diritto di superficie delle aree destinate alla realizzazione dell’intervento edilizio e dell’obbligo di attribuzione delle aree per le opere di urbanizzazione, sulla espressa ...

Note del sindaco Mastella e di Corona per “Altra Benevento è possibile” sulla vicenda Conca Scrive Clemente Mastella Sindaco: Di seguito la risposta che il settore avvocatura ha inviato al sindaco: in relazione alla richiesta di chiarimenti sul comunicato stampa relativo al contenzioso Con.C ...

