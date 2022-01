Vaccino covid, Figliuolo: “Ieri 19mila prime dosi a over 50” (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella giornata di Ieri è stata oltrepassata la soglia delle 610mila somministrazioni di Vaccino anti-covid, con circa 64mila prime dosi di cui oltre 19mila a favore degli over 50. Lo rende noto la struttura commissariale all’emergenza coronavirius, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Le seconde dosi sono state 56mila mentre le dosi booster hanno superato quota 490mila, si fa sapere ancora. E circa 4 milioni di dosi di Vaccino verranno distribuite alle Regioni e alle Province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio, annuncia inoltre la struttura. In particolare saranno consegnati circa 1 milione di dosi di Moderna, 2,1 milioni di Pfizer ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella giornata diè stata oltrepassata la soglia delle 610mila somministrazioni dianti-, con circa 64miladi cui oltrea favore degli50. Lo rende noto la struttura commissariale all’emergenza coronavirius, guidata dal generale Francesco Paolo. Le secondesono state 56mila mentre lebooster hanno superato quota 490mila, si fa sapere ancora. E circa 4 milioni didiverranno distribuite alle Regioni e alle Province autonome nel periodo compreso tra il 12 e il 14 gennaio, annuncia inoltre la struttura. In particolare saranno consegnati circa 1 milione didi Moderna, 2,1 milioni di Pfizer ...

