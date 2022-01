Torino: trauma distorsivo della caviglia per Praet, ancora personalizzato per Belotti ed Edera (Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi il Torino ha ripreso gli allenamenti dopo la straripante vittoria contro la Fiorentina in vista della sfida di sabato prossimo a Genova contro la Sampdoria. Lavoro defaticante in palestra per i calciatori reduci dal match di ieri, seduta tecnica invece per tutti gli altri. Per quanto riguarda Praet, uscito ieri per infortunio, è stato confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra, il quale verrà monitorato giorno per giorno secondo l’evoluzione clinica. Lavoro personalizzato, come da programma, per Belotti ed Edera. SITO Torino SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi ilha ripreso gli allenamenti dopo la straripante vittoria contro la Fiorentina in vistasfida di sabato prossimo a Genova contro la Sampdoria. Lavoro defaticante in palestra per i calciatori reduci dal match di ieri, seduta tecnica invece per tutti gli altri. Per quanto riguarda, uscito ieri per infortunio, è stato confermato ilalladestra, il quale verrà monitorato giorno per giorno secondo l’evoluzione clinica. Lavoro, come da programma, pered. SITOSportFace.

Advertising

sportface2016 : #Torino: trauma distorsivo della caviglia per #Praet, ancora personalizzato per #Belotti ed #Edera - TuttoFanta : ??Report #TORINO: ?? #Praet ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che verrà monitorato giorno per g… - marinabeccuti : Torino, trauma distorsivo alla caviglia per Praet - Torinogranatait : Torino, trauma distorsivo alla caviglia per Praet - areatorino : ??#Praet sembrerebbe aver subito un trauma distorsivo alla caviglia destra , si attendono accertamenti ma sicurament… -