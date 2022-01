“Riuscite a trovare il Monte Everest?”: la sfida lanciata dallo spazio (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli astronauti dell’ISS (Stazione Spaziale Internazionale) godono di una vista del nostro pianeta Terra da togliere il fiato. Recentemente hanno postato su Twitter una foto di un’angolo di mondo, dando vita ad una vera e propria sfida. L’astronauta della Nasa Mark Vande Hei ha postato su Twitter una fotografia, ripresa appunto dallo spazio, della catena montuosa dell’Himalaya. Lo scatto è così bello da far invidia ai migliori fotografi del mondo. LEGGI ANCHE => Don’t Look Up nella vita reale: cosa accadrebbe se precipitasse un asteroide come nel film? Gli astronauti a questo punto hanno deciso di divertirsi, lanciando online la sfida a chi trovasse per primo, in mezzo alla catena montuosa, il picco del Monte Everest. Come ben saputo, l’Everest non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli astronauti dell’ISS (Stazione Spaziale Internazionale) godono di una vista del nostro pianeta Terra da togliere il fiato. Recentemente hanno postato su Twitter una foto di un’angolo di mondo, dando vita ad una vera e propria. L’astronauta della Nasa Mark Vande Hei ha postato su Twitter una fotografia, ripresa appunto, della catena montuosa dell’Himalaya. Lo scatto è così bello da far invidia ai migliori fotografi del mondo. LEGGI ANCHE => Don’t Look Up nella vita reale: cosa accadrebbe se precipitasse un asteroide come nel film? Gli astronauti a questo punto hanno deciso di divertirsi, lanciando online laa chi trovasse per primo, in mezzo alla catena montuosa, il picco del. Come ben saputo, l’non ...

Advertising

mitjia : @msgelmini @MaurizioFugatti Ormai anche il piu' cretino riesce a capire le vostre tattiche. Come non riuscite piu'… - amorplvstique : se mi fate trovare spoiler di doc solo xk non riuscite ad aspettare non risponderò alle mie azioni - Carlo96446381 : Riuscite a trovare per il casellante una definizione diversa da 'É un coglione'? - velisaaaav : @colpadeltempo @MggDoc ahaha ma lottie come riuscite a trovare questi spazi? - mimosakurti : Riuscite trovare la differenza tra conferenza stampa tra Conte e Draghi? Mancano i pizzini di Casalino e la sua omb… -

Ultime Notizie dalla rete : Riuscite trovare Oroscopo di oggi, martedì 11 gennaio 2022 Oroscopo dei Pesci È il richiamo del desiderio a invadere il vostro animo portandovi a trovare ... Ci riuscite, ma con i capi non esitate poi a far valere i vostri meriti! Un po' di attività fisica, ...

La sindrome degli inglesi: delusi ma non pentiti della Brexit ... molti si sono sentiti lasciati indietro e le élites non sono riuscite a spiegare i benefici di ... Spesso, nei pub e nei ristoranti, i gestori dicono che hanno problemi a trovare staff". Un tempo quello ...

Test dei pipistrelli: vedi l’intruso? Nessuno ci riesce Leggilo.org Oroscopo dei Pesci È il richiamo del desiderio a invadere il vostro animo portandovi a... Ci, ma con i capi non esitate poi a far valere i vostri meriti! Un po' di attività fisica, ...... molti si sono sentiti lasciati indietro e le élites non sonoa spiegare i benefici di ... Spesso, nei pub e nei ristoranti, i gestori dicono che hanno problemi astaff". Un tempo quello ...