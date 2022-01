Rientro a scuola, la paura del contagio si fa sentire: in tanti chiedono la Dad. Il racconto della prima giornata di lezioni in presenza nella morsa di Omicron (Di martedì 11 gennaio 2022) Com'è andato il primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie? Fra classi dimezzate, docenti in malattia e paura del contagio. Ma anche molti sostenitori della scuola in presenza perchè "se fuori è tutto aperto, perchè dobbiamo costringere gli studenti alla Dad?" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Com'è andato il primo giorno didopo le vacanze natalizie? Fra classi dimezzate, docenti in malattia edel. Ma anche molti sostenitoriinperchè "se fuori è tutto aperto, perchè dobbiamo costringere gli studenti alla Dad?" L'articolo .

fattoquotidiano : Scuola, Bianchi: “Difficoltà a certificare il rientro in classe dei negativizzati Covid? Prendo nota, rifletteremo… - mante : Il giornalista chiede al ministro dell’Istruzione se per il rientro a scuola vale A o B. Il Ministro risponde che p… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - dicarlovale : È l'unica alternativa per evitare forse il #covid insieme a mascherina e distanziamento. Non è il mondo della scuol… - DavideDavidec : @chiadegli Vero. Ma il ‘68 ha enormemente politicizzato la scuola, che è piena di politicanti improvvisati, i futur… -