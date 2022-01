Ricciardi: “Gestire covid come influenza? Non ora” (Di martedì 11 gennaio 2022) Cominciare a Gestire il covid in Italia con strumenti ordinari come per l’influenza? “E’ il desiderio di tutti, ma non ci sono le condizioni” oggi. “La fattibilità di una strategia del genere deve essere confermata da evidenze scientifiche che in questo momento non mi pare ci siano. Resta un pio desiderio per ora”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, commentando l’orientamento della Spagna che si appresta a preparare un piano per uscire dalla gestione emergenziale. “E’ l’aspirazione che condividiamo tutti – ribadisce Ricciardi – ma che deve essere consolidata attraverso passaggi concreti e decisioni basate sulla scienza. Non è soltanto desiderando un obiettivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Cominciare ailin Italia con strumenti ordinariper l’? “E’ il desiderio di tutti, ma non ci sono le condizioni” oggi. “La fattibilità di una strategia del genere deve essere confermata da evidenze scientifiche che in questo momento non mi pare ci siano. Resta un pio desiderio per ora”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, commentando l’orientamento della Spagna che si appresta a preparare un piano per uscire dalla gestione emergenziale. “E’ l’aspirazione che condividiamo tutti – ribadisce– ma che deve essere consolidata attraverso passaggi concreti e decisioni basate sulla scienza. Non è soltanto desiderando un obiettivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi Gestire Scuole chiuse o aperte? Cosa dicono gli esperti ... aveva detto in precedenza al Messaggero il professor Ricciardi, che spiega: 'Non c'è solo un ... Tutte iniziative che ci permetteranno di gestire al meglio la situazione e di farci trovare pronti. Chi ...

Scuola, il rientro in classe a Milano tra mancanza di personale e problemi nella gestione degli studenti: 'Ma non possiamo tornare a ... Ricciardi: 'Decisione contraria a evidenze scientifiche' Ma l'attenzione dei dirigenti scolastici è ... "Le norme sono cambiate recentemente e per noi non sono facili da gestire", commenta Giuranna: "...

Ricciardi: "Scuole in sicurezza? Vaccinare 90-95% bambini" Questo abbiamo detto al ministro, ma poi naturalmente è competenza del ministro dell'Istruzione, ha continuato Ricciardi nel giorno in cui sono ripartite le lezioni

