Puglia, coronavirus: stop ai ricoveri ordinari negli ospedali di Andria e Barletta Lo ha deciso la direzione generale dell'Asl (Di martedì 11 gennaio 2022) stop ai ricoveri ordinari negli ospedali di Andria e Barletta: lo ha deciso la direzione generale della Asl Bt per far fronte all’ondata epidemica da Covid-19 in corso. Restano garantite le ospedalizzazioni «in urgenza e oncologiche – precisa il commissario straordinario Alessandro delle Donne-: la disposizione si rende necessaria alla luce dell’andamento della pandemia». Il nosocomio di Bisceglie è stato riconvertito nei giorni scorsi e «i numerosi accessi registrati in pronto soccorso e l’andamento dei dati epidemiologici – prosegue delle Donne- hanno reso necessario il blocco» nei nosocomi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 gennaio 2022)aidi: lo halaa Asl Bt per far fronte all’ondata epidemica da Covid-19 in corso. Restano garantite lezzazioni «in urgenza e oncologiche – precisa il commissario strao Alessandroe Donne-: la disposizione si rende necessaria alla luce’andamentoa pandemia». Il nosocomio di Bisceglie è stato riconvertito nei giorni scorsi e «i numerosi accessi registrati in pronto soccorso e l’andamento dei dati epidemiologici – proseguee Donne- hanno reso necessario il blocco» nei nosocomi ...

