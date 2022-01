Perin titolare in Supercoppa: Szczesny non ha il Green Pass (Di martedì 11 gennaio 2022) . Il portiere polacco è stato l’ultimo a vaccinarsi Massimiliano Allegri ha annunciato la titolarità di Mattia Perin in Supercoppa contro l’Inter. Questo perché Wojciech Szczesny non è ancora in possesso del Green Pass. «Domani gioca Perin in porta. Questo poiché Szczesny arriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Il portiere polacco è stato l’ultimo a vaccinarsi Massimiliano Allegri ha annunciato la titolarità di Mattiaincontro l’Inter. Questo perché Wojciechnon è ancora in possesso del. «Domani giocain porta. Questo poichéarriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : Perin titolare in #Supercoppa al posto di #Szczesny: Allegri spiega perché ?? - _Piccola_Anima : RT @GoalItalia: Perin titolare in #Supercoppa al posto di #Szczesny: Allegri spiega perché ?? - Romanito_21 : RT @GoalItalia: Perin titolare in #Supercoppa al posto di #Szczesny: Allegri spiega perché ?? - anarcomico : RT @SusannaGatto4: Io mi immagino l’Inter con la formazione titolare come se stesse per affrontare la finale di Champions contro Perin De S… - ohmyramsey : io non ci sto capendo un cazzo se questa merda polacca ha iniziato adesso il ciclo vaccinale dobbiamo giocare un me… -