Patrick Zaki omaggia Sassoli: «Un grande politico al servizio del popolo. Si è battuto per la mia liberazione» (Di martedì 11 gennaio 2022) «Un grande giornalista, un politico e un diplomatico che ha lavorato al servizio del popolo». Così l’attivista Patrick Zaki ha omaggiato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, morto oggi all’età di 65 anni. «Da due anni seguiva il mio caso con vera passione e interesse, non aveva mai perso occasione per parlare di me e chiedere la mia liberazione immediata», ha aggiunto Zaki. January 11, 2022 Dopo l’arresto del ricercatore in Egitto, il 7 febbraio 2020, il presidente dell’Europarlamento era stato uno dei primi a chiederne il rilascio. Il giorno del trentesimo compleanno di Zaki, trascorso nelle galere egiziane, Sassoli aveva pubblicato un tweet dicendo: «La sua ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) «Ungiornalista, une un diplomatico che ha lavorato aldel». Così l’attivistahato il presidente del Parlamento europeo, David, morto oggi all’età di 65 anni. «Da due anni seguiva il mio caso con vera passione e interesse, non aveva mai perso occasione per parlare di me e chiedere la miaimmediata», ha aggiunto. January 11, 2022 Dopo l’arresto del ricercatore in Egitto, il 7 febbraio 2020, il presidente dell’Europarlamento era stato uno dei primi a chiederne il rilascio. Il giorno del trentesimo compleanno di, trascorso nelle galere egiziane,aveva pubblicato un tweet dicendo: «La sua ...

