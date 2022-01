Nandez guarito dal Covid: tampone negativo per l’uruguaiano (Di martedì 11 gennaio 2022) . Ora per lui si cerca una sistemazione nel mercato di gennaio Nahitan Nandez è guarito dal Covid-19: lo comunica il Cagliari con una nota sui propri canali social. Il centrocampista uruguaiano resta in uscita dalla Sardegna e a gennaio si cercherà una soluzione in tal senso. tampone negativo per Nahitan #Nández: il calciatore uruguaiano è guarito dal Covid-19.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 11, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Ora per lui si cerca una sistemazione nel mercato di gennaio Nahitandal-19: lo comunica il Cagliari con una nota sui propri canali social. Il centrocampista uruguaiano resta in uscita dalla Sardegna e a gennaio si cercherà una soluzione in tal senso.per Nahitan #Nández: il calciatore uruguaiano èdal-19.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 11, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VoceGiallorossa : ? @CagliariCalcio, @nahitannandez_ è guarito dal COVID-19 #ASRoma #RomaCagliari - Aquila6811 : RT @TuttoMercatoWeb: Cagliari, buone notizie per Mazzarri: tampone negativo per Nandez, è guarito dal Covid-19 - spaziocalcio : #Cagliari, Nahitan #Nández è guarito dal #COVID19 - TuttoMercatoWeb : Cagliari, buone notizie per Mazzarri: tampone negativo per Nandez, è guarito dal Covid-19 - CentotrentunoC : #Cagliari?? Buona notizia in casa rossoblù a poche ore dalla sfida di #SerieA contro il #Bologna ?? #Nandez è guarit… -