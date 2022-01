Maria Rita Grieco promossa vice direttore di Rai 2 (Di martedì 11 gennaio 2022) Maria Rita Grieco è nominata vice direttore di Rai 2. La giornalista, ciociara d’adozione, muove i suoi primi passi collaborando con la redazione locale del Messaggero. All’età di 22 anni viene assunta dalla Rai come corrispondente della provincia di Frosinone. Negli anni ’90 diventa caposervizio del Tgr Lazio. Successivamente arriva al Tg2, dove assume l’incarico di vice caporedattore occupandosi, in quel periodo, di episodi tragici quali il terremoto ed il naufragio della Concordia. Nel 2016 viene scelta per il ruolo di segretario di redazione svolgendo attività di coordinamento all’interno del Tg2. Da dicembre 2021, invece, è vice direttore della testata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022)è nominatadi Rai 2. La giornalista, ciociara d’adozione, muove i suoi primi passi collaborando con la redazione locale del Messaggero. All’età di 22 anni viene assunta dalla Rai come corrispondente della provincia di Frosinone. Negli anni ’90 diventa caposervizio del Tgr Lazio. Successivamente arriva al Tg2, dove assume l’incarico dicaporedattore occupandosi, in quel periodo, di episodi tragici quali il terremoto ed il naufragio della Concordia. Nel 2016 viene scelta per il ruolo di segretario di redazione svolgendo attività di coordinamento all’interno del Tg2. Da dicembre 2021, invece, èdella testata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

