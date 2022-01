La denuncia del Fmi. L’Africa non può affrontare da sola il cambiamento climatico (Di martedì 11 gennaio 2022) “L’Africa non può affrontare da sola il cambiamento climatico“. Ad affermarlo è Kristalina Georgieva attuale direttrice del Fondo monetario internazionale. A preoccuparla il fatto che il prezzo delle politiche per il clima è estremamente elevato tanto che i leader africani – durante COP26 – hanno indicato che la regione avrebbe bisogno di 1,3 trilioni di dollari nei prossimi due decenni per l’adattamento e la mitigazione del clima. Una cifra irraggiungibile per i paesi africani se lasciati da soli, soprattutto con il sopraggiungere della pandemia di COVID-19 che ha fatto esplodere i livelli di debito e limitato la crescita dell’area. Georgieva spiega che “Servono nuove idee e nuovi approcci”. Sovvenzioni e finanziamenti agevolati devono essere utilizzati in modo più efficace. Ma soprattutto “i ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 11 gennaio 2022) “non puòdail“. Ad affermarlo è Kristalina Georgieva attuale direttrice del Fondo monetario internazionale. A preoccuparla il fatto che il prezzo delle politiche per il clima è estremamente elevato tanto che i leader africani – durante COP26 – hanno indicato che la regione avrebbe bisogno di 1,3 trilioni di dollari nei prossimi due decenni per l’adattamento e la mitigazione del clima. Una cifra irraggiungibile per i paesi africani se lasciati da soli, soprattutto con il sopraggiungere della pandemia di COVID-19 che ha fatto esplodere i livelli di debito e limitato la crescita dell’area. Georgieva spiega che “Servono nuove idee e nuovi approcci”. Sovvenzioni e finanziamenti agevolati devono essere utilizzati in modo più efficace. Ma soprattutto “i ...

