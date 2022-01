"Il muro dei maschi". Pitti Uomo e il Foglio della moda (Di martedì 11 gennaio 2022) La mattina di apertura di Pitti Uomo 101, davanti al grande "muro dei maschi" che Il Foglio della moda ha sviluppato con Pitti Immagine per esplorare l'evoluzione dell'universo maschile, abbiamo trovato un simpatico buyer lombardo, Tiberio Pellegrinelli, in cappotto a strisce di N21, che fotografava le scritte più interessanti: "Le conserverò per ispirazione", ha detto. Nel corso della giornata, si sono fotografati davanti ai propri aforismi, pensieri, valutazioni, Niccolò Ricci, amministratore delegato di Stefano Ricci, Javier Goyeneche, fondatore di Ecoalf, Vincenzo Attolini di Stile Latino e molti fra gli altri autori, oltre a qualche altro visitatore che, vinta la timidezza, ha graffitato le proprie idee. Qualcuno ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) La mattina di apertura di101, davanti al grande "dei" che Ilha sviluppato conImmagine per esplorare l'evoluzione dell'universole, abbiamo trovato un simpatico buyer lombardo, Tiberio Pellegrinelli, in cappotto a strisce di N21, che fotografava le scritte più interessanti: "Le conserverò per ispirazione", ha detto. Nel corsogiornata, si sono fotografati davanti ai propri aforismi, pensieri, valutazioni, Niccolò Ricci, amministratore delegato di Stefano Ricci, Javier Goyeneche, fondatore di Ecoalf, Vincenzo Attolini di Stile Latino e molti fra gli altri autori, oltre a qualche altro visitatore che, vinta la timidezza, ha graffitato le proprie idee. Qualcuno ...

