Il bollettino del Covid mette ansia. Il Cts valuta di diffonderlo una volta a settimana. Bassetti: “È necessario e urgente un cambio di passo” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Sarebbe un’ottima idea far diventare settimanale il bollettino dei contagi, mi sembrerebbe naturale farlo. Noi del Cts stiamo discutendo del parlarne col governo”. È quanto ha detto a Un Giorno da Pecora, l’infettivologo e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), Donato Greco. “Io ho cominciato a proporre di evitare il bollettino giornaliero dopo la seconda ondata – ha detto, invece, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco -. In questo momento in cui stiamo vivendo un’ondata particolare abbiamo un aumento dei tamponi positivi che dice poco dal punto di vista epidemioloigico e ha come unico effetto quello di avere un effetto ansiogeno sulla popolazione”. “Il dato dei ricoveri – ha aggiunto l’esperto – resta quello più importante, ma anche lì deve essere spiegato in questo momento in Puglia la percentuale di positivi negli ospedali al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) “Sarebbe un’ottima idea far diventarele ildei contagi, mi sembrerebbe naturale farlo. Noi del Cts stiamo discutendo del parlarne col governo”. È quanto ha detto a Un Giorno da Pecora, l’infettivologo e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), Donato Greco. “Io ho cominciato a proporre di evitare ilgiornaliero dopo la seconda ondata – ha detto, invece, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco -. In questo momento in cui stiamo vivendo un’ondata particolare abbiamo un aumento dei tamponi positivi che dice poco dal punto di vista epidemioloigico e ha come unico effetto quello di avere un effetto ansiogeno sulla popolazione”. “Il dato dei ricoveri – ha aggiunto l’esperto – resta quello più importante, ma anche lì deve essere spiegato in questo momento in Puglia la percentuale di positivi negli ospedali al ...

