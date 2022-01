Handanovic: “Favoriti? Ora ci guardano da Inter, questo lo sentiamo” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Saranno tosti – ha proseguito Handanovic riferendosi alla Juve – momento sì o momento no non conta, ci aspettiamo una partita difficile, non sarà questione di Favoriti o meno. Giochiamo per poter alzare un titolo, è importante per me e per tutti i miei compagni”. Una conferenza in cui il capitano nerazzurro si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: “Quando l’Inter non prende gol, i difensori non prendono gol. Quando prendiamo gol, Handanovic prende gol. Sempre così. Sul gol della Lazio, De Vrij ha valutato male la palla, l’errore mio e di Skriniar è stata una conseguenza. Ma capita a tutti, senza errori non ci sono gol. In un reparto gli errori ci stanno e tutti fanno gli errori. Noi cerchiamo di tenere palla e continuare a essere solidi come lo siamo stati ultimamente”. Tra presente e futuro immediato c’è ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022) “Saranno tosti – ha proseguitoriferendosi alla Juve – momento sì o momento no non conta, ci aspettiamo una partita difficile, non sarà questione dio meno. Giochiamo per poter alzare un titolo, è importante per me e per tutti i miei compagni”. Una conferenza in cui il capitano nerazzurro si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: “Quando l’non prende gol, i difensori non prendono gol. Quando prendiamo gol,prende gol. Sempre così. Sul gol della Lazio, De Vrij ha valutato male la palla, l’errore mio e di Skriniar è stata una conseguenza. Ma capita a tutti, senza errori non ci sono gol. In un reparto gli errori ci stanno e tutti fanno gli errori. Noi cerchiamo di tenere palla e continuare a essere solidi come lo siamo stati ultimamente”. Tra presente e futuro immediato c’è ...

