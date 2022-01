È morto a 65 anni il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Aveva 65 anni ed era ricoverato in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorsi era già stato ricoverato a Strasburgo per una polmonite e non aveva potuto presiedere la seduta plenaria nella quale la presidente della Commissione Ue von der Leyen aveva pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione. Sassoli in un video messaggio su Twitter aveva spiegato di essere stato “colpito in modo grave da una brutta polmonite da legionella: ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza. Ma purtroppo ho ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Èildel. Aveva 65ed era ricoverato in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorsi era già stato ricoverato a Strasburgo per una polmonite e non aveva potuto presiedere la seduta plenaria nella quale ladella Commissione Ue von der Leyen aveva pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione.in un video messaggio su Twitter aveva spiegato di essere stato “colpito in modo grave da una brutta polmonite da legionella: ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza. Ma purtroppo ho ...

