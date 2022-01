Djokovic, il giallo delle date: il tampone positivo è del 26 dicembre? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic finisce al centro di un nuovo giallo. In attesa di sapere se potrà restare o meno sul suolo australiano, Nole ha ripreso ad allenarsi, ma su di lui è stata gettata una nuova ombra. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novakfinisce al centro di un nuovo. In attesa di sapere se potrà restare o meno sul suolo australiano, Nole ha ripreso ad allenarsi, ma su di lui è stata gettata una nuova ombra. ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Djokovic vince il ricorso (alla faccia dei giornali italiani). Ma ora è caos: cosa succede ??… - Agenzia_Ansa : Djokovic ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il coronavirus il 16 dicembre 2021. Una data divent… - Eurosport_IT : Giallo Djokovic sui post del 17 dicembre: 'Ma non eri positivo'? ?? #EurosportTENNIS - Gazzetta_it : Djokovic, nuovo giallo: le date dei tamponi non corrispondono - voceditalia : Giallo Djokovic: si indaga sulle dichiarazioni di viaggio -