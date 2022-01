Djokovic | così Nonvax | il Covid | la ' prigionia' | la maledizione del Grande Slam e un pubblico ormai ostile

Djokovic, così No(n)va...x: il Covid, la 'prigionia', la maledizione del Grande Slam e un pubblico (ormai) ostile (Di martedì 11 gennaio 2022) Se ancora negli angoli più reconditi del pianeta Terra ci fosse qualcuno che non conoscesse Novak Djokovic , il caso Australian Open ha contribuito a colmare la lacuna. Ma noi insistiamo, sciorinando ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 11 gennaio 2022) Se ancora negli angoli più reconditi del pianeta Terra ci fosse qualcuno che non conoscesse Novak, il caso Australian Open ha contribuito a colmare la lacuna. Ma noi insistiamo, sciorinando ...

Advertising

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - angelomangiante : Le regole valgono per tutti. Per il n.1, il n.100, il n.708 o il n.1000 Atp. Non possono esserci scorciatoie. Serv… - FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - Efisio31251859 : RT @ChanceGardiner: 'La gente parla di Novak Djokovic che usa i suoi privilegi per sfuggire al 4° Reich australiano. Se avesse usato il suo… - laila17459378 : RT @ChanceGardiner: 'La gente parla di Novak Djokovic che usa i suoi privilegi per sfuggire al 4° Reich australiano. Se avesse usato il suo… -