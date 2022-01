Dagli uiguri a Hong Kong | il nuovo capo dell’esercito nel segno della repressione

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il governo di Xi Jinping sta ristrutturando l’organigramma del potere adopo aver di fatto ucciso il movimento pro-democrazia. In seguito all’insediamento di unConsiglio legislativo – composto integramente da membri a favore“patria” e senza nessuna voce dissidente (qui l’articolo di Formiche.net) -, ora è il turno di un tassello importante per mantenere il controllo sull’isola: le forze di sicurezza. La Costituzione diprevede un corpo di polizia locale, ma dal 1997 la Cina continua ad avere quattro caserme militari. E in più, la nuova legge per la sicurezza nazionale ha dato agli agentiCina continentale il potere di operare liberamente nell’ex colonia britannica. Ora, a guidare l’esercito di...

Henry_whites : RT @Franco_Barile1: @Comunardo Gran parte dei problemi dell'economia cinese dipende dagli Uiguri. - Franco_Barile1 : @Comunardo Gran parte dei problemi dell'economia cinese dipende dagli Uiguri. - tharros_nuraghe : @busettodavide Infatti solo un illuso può pensare che i cinesi preferiscano vicino al territorio popolato dagli uig… - medicojunghiano : non sono d'accordo … alcune lamentele sono fondate … ma i cinesifili sono fuori dagli zebedei … abbasso la dittatur… - MarazitiMassimo : RT @iuvinale_n: #boycotttheOlympics I funzionari olimpici del CIO sono riluttanti a verificare se la merce di Pechino 2022 potrebbe essere…

Progressivamente russificato, dapprima dagli Zar, poi dal regime sovietico, questa non secondaria ... E tra questi ci sono ovviamente anche gli uiguri, presenti con una non trascurabile minoranza nell'... Un partner commerciale, ma soprattutto un tassello-chiave dell'Asia centrale. I tumulti in Kazakistan preoccupano l'Italia. Il sottosegretario Di Stefano a Formiche.net: "Paese decisivo per la stabili ... Le accuse sono genocidio, tortura, stupro e crimini contro l'umanità. Mossa dettata dall'immobilismo della giustizia internazionale. Tra gli uiguri imprigionati in Cina anche cittadini ...