Covid Milano, ospedale in Fiera riapre venerdì 14 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ospedale in Fiera di Milano riaprirà i battenti venerdì 14 gennaio, secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid, allestita a FieraMilanoCity e coordinata dall’Irccs Policlinico del capoluogo lombardo, torna dunque operativa per la terza volta: dopo il debutto nel periodo aprile-giugno 2020, venne riattivata da ottobre 2020 a giugno 2021. Complessivamente sono stati ricoverati oltre 500 malati. venerdì “saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in FieraMilanoCity” e “coordinata dal Policlinico di Milano”, che “tornerà quindi ad accogliere pazienti con Covid-19 che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) L’indiriaprirà i battenti14, secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti, allestita aCity e coordinata dall’Irccs Policlinico del capoluogo lombardo, torna dunque operativa per la terza volta: dopo il debutto nel periodo aprile-giugno 2020, venne riattivata da ottobre 2020 a giugno 2021. Complessivamente sono stati ricoverati oltre 500 malati.“saranno riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita inCity” e “coordinata dal Policlinico di”, che “tornerà quindi ad accogliere pazienti con-19 che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male… - SkyTG24 : Covid, venerdì 14 gennaio riapre l'ospedale in Fiera a Milano - borghi_claudio : Io non so più cosa dire. Staranno più male per il freddo o per il covid o per tutti e due? Ma perché? Perché i bamb… - AnnaritaNinni : RT @sulsitodisimone: Covid Milano, ospedale in Fiera riapre venerdì 14 gennaio - AcerboLivio : Apre il quarto Covid Hotel: Milano conta 200mila contagi dall'inizio della pandemia – Milano Notizie -