Coppa d’Africa 2022 | la Nigeria batte 1-0 l’Egitto e si avvicina al pass per gli ottavi Decisivo il gol di Iheanacho

Leggi su oasport

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lacomincia nel migliore dei modi il suo cammino nelladi calcio maschile, sconfiggendoper 1-0 nella sfida inaugurale del gruppo D e facendo uno avanti già quasiin ottica qualificazione aglidi finale. Avvio molto positivo per la, con Simon che sfiora il gol al 26? eche trova la rete del vantaggio al 30? con una bellissima conclusione angolata su assist di Aribo. Le Super Aquile vanno vicine al raddoppio poco prima dell’intervallo, ma El-Shenawy riesce ad anticipare in uscita Awoniyi. Ottimo approccio alla ripresa per ini, con Awoniyi che centra la traversa interna con un colpo di testa sul cross del granata Ola ...