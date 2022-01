Advertising

Mediagol : Catania, Tacopina: “Sto cercando qualcuno interessato. Non sarà facile” - ILOVEPACALCIO : Tacopina: «Spero di convincere qualche amico a rilevare il Catania» - Ilovepalermocalcio - news_catania : #LaSicilia - #Tacopina: 'Spero di convincere qualche amico a rilevare il #Catania' - zazoomblog : Di Marzio: “Catania? Morte annunciata ora servono garanzie”. Su Tacopina e mercato…” - #Marzio: #“Catania? #Morte… - Mediagol : Di Marzio: “Catania? Morte annunciata, ora servono garanzie”. Su Tacopina e mercato…” -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Tacopina

ItaSportPress

'Sto cercando di trovare qualcuno che conosco, qualche amico che sia interessato al- ha dettoa La Sicilia - non sarà facile, ma ci sto provando'., oggi, è il presidente ......Servono almeno 600 mila euro per acquistare all'asta il titolo sportivo del. Nell'edizione ... 5 milioni stabiliti a settembre che hanno praticamente impedito a, un'eventuale ...Le dichiarazioni del noto imprenditore italo-americano nonché presidente della Spal, Joe Tacopina circa il futuro del Catania ...Le parole di Gianni Di Marzio sulla delicata situazione vissuta dal Calcio Catania, dopo il fallimento per insolvenza ...