Calendario Sport Invernali oggi: orari 11 gennaio, programma, canali tv, streaming (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli Sport Invernali si avvicinano sempre di più all’evento clou di questa stagione: le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Meno di un mese all’inizio dei Giochi in Cina, ma prima della rassegna a Cinque Cerchi ci si dovrà cimentare in Coppa del Mondo per raccogliere punti importanti per il circuito internazionale e accumulare fiducia in vista di quel che sarà. Sarà un turno infrasettimanale nel quale lo sci alpino e lo snowboard saranno di scena. Per quanto concerne il Circo Bianco sono previsti la prima prova cronometrata della discesa maschile sul celebre pendio di Wengen (Svizzera), dove la truppa italiana guidata da Dominik Paris punta a far bene. E poi sarà grande spettacolo con la Night Race sulle nevi di Schladming (Austria) dove le specialiste dei rapid gates si esalteranno. A Bad Gastein (Austria) vi sarà il round di Coppa ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Glisi avvicinano sempre di più all’evento clou di questa stagione: le Olimpiadidi Pechino 2022. Meno di un mese all’inizio dei Giochi in Cina, ma prima della rassegna a Cinque Cerchi ci si dovrà cimentare in Coppa del Mondo per raccogliere punti importanti per il circuito internazionale e accumulare fiducia in vista di quel che sarà. Sarà un turno infrasettimanale nel quale lo sci alpino e lo snowboard saranno di scena. Per quanto concerne il Circo Bianco sono previsti la prima prova cronometrata della discesa maschile sul celebre pendio di Wengen (Svizzera), dove la truppa italiana guidata da Dominik Paris punta a far bene. E poi sarà grande spettacolo con la Night Race sulle nevi di Schladming (Austria) dove le specialiste dei rapid gates si esalteranno. A Bad Gastein (Austria) vi sarà il round di Coppa ...

