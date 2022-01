Calciomercato Napoli | dal Lille l’alternativa a Ghoulam

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Parma, ufficiale l'arrivo di Filippo #Costa dal Napoli - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli ha depositato il contratto di #Tuanzebe: il giocatore del @ManUtd rientra a Londra p… - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Valcareggi (agente Zerbin): 'Al Frosinone è titolare e sta facendo bene, il Napoli può te… - SiamoPartenopei : Koulibaly, non solo il PSG: svelato l'altro club che voleva il difensore del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calciomercato.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Bacconi,: "Mertens sempre per terra, Elmas non mi piace", nel mirino c'è Julian Alvarez per sostituire Lorenzo Insigne ...Commenta per primo La trasferta di, ma più in generale gli altri match recenti della Sampdoria , hanno messo in evidenza come la formazione blucerchiata abbia dei seri problemi anche in attacco. Per questo motivo, oltre ai nomi ...Il Napoli ha chiuso al 30 giugno 2021 (di nuovo) con una perdita di 58,94 milioni di euro e con fatturato nuovamente in calo per l’effetto Covid ...Il centrocampista 35enne Mirko Valdifiori è in uscita dal Pescara. Sulle tracce dell'ex Napoli Siena e Palermo ...