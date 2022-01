Calciomercato Juve, si lavora per il dopo Chiesa: tutti i nomi (Di martedì 11 gennaio 2022) dopo l infortunio di Chiesa Juve che si attiva nel Calciomercato, si lavora per il suo sostituto. dopo le scelte discutibili della Vecchia Signora di proseguire senza un reale sostituto di CR7 e trattenere un Alvaro Morata comunque fuori dai piani futuri, è arrivata la tegola Chiesa. Con Federico fuori fino a fine stagione la Juventus necessita obbligatoriamente rinforzi dal Calciomercato. La prima operazione di Calciomercato della Juve è stata quella di blindare Dejan Kulusevski, il classe 2000 era sul mercato per offerte maggiori ai 30 mln ed è stato tolto. In questa seconda parte di stagione potrebbe essere il protagonista per rimpiazzare Chiesa sulla fascia dx. La ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022)l infortunio diche si attiva nel, siper il suo sostituto.le scelte discutibili della Vecchia Signora di proseguire senza un reale sostituto di CR7 e trattenere un Alvaro Morata comunque fuori dai piani futuri, è arrivata la tegola. Con Federico fuori fino a fine stagione lantus necessita obbligatoriamente rinforzi dal. La prima operazione didellaè stata quella di blindare Dejan Kulusevski, il classe 2000 era sul mercato per offerte maggiori ai 30 mln ed è stato tolto. In questa seconda parte di stagione potrebbe essere il protagonista per rimpiazzaresulla fascia dx. La ...

