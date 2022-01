Calcio: Allegri, 'gioca Perin, Szczesny vaccinato ma non ha green pass che arriverà all'ultimo' (Di martedì 11 gennaio 2022) Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - “Domani gioca Perin in porta, è una scelta perché domani Tek (Szczesny ndr) arriverà all'ultimo momento visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è l'ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, per cui arriverà allo stadio all'ultimo momento e andrà in panchina”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - “Domaniin porta, è una scelta perché domani Tek (ndr)all'momento visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Tutti itori sono vaccinati, ma Tek è l'e fino a dopodomani non ha il, per cuiallo stadio all'momento e andrà in panchina”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter.

