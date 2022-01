Bonus pubblicità, un mese per inviare la dichiarazione sostitutiva: come fare (Di martedì 11 gennaio 2022) Bonus pubblicità, chi ha prenotato il credito d’imposta lo scorso anno ha tempo fino al 10 febbraio per inoltrare la dichiarazione sostitutiva. L’Agenzia delle entrate ha infatti aperto il canale per l’invio della dichiarazione che, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, era stata posticipata al periodo che va dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio 2022, come inizialmente previsto. Lo ha ricordato il Dipartimento per l’editoria: “I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al Bonus per l’anno 2021, si legge nell’avviso, per confermare la “prenotazione” debbono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 gennaio 2022), chi ha prenotato il credito d’imposta lo scorso anno ha tempo fino al 10 febbraio per inoltrare la. L’Agenzia delle entrate ha infatti aperto il canale per l’invio dellache, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, era stata posticipata al periodo che va dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio 2022,inizialmente previsto. Lo ha ricordato il Dipartimento per l’editoria: “I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” alper l’anno 2021, si legge nell’avviso, per confermare la “prenotazione” debbono inoltrare la “” dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 ...

