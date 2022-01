Bologna, la delusione di Mihajlovic: “La ruota gira, ma non si doveva giocare” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al termine della sfida di campionato persa in casa del Cagliari, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare gli episodi del match. Il tecnico serbo, dopo gli ultimi avvenimenti legati all’emergenza Covid, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua delusione per il risultato, nonché per le condizioni in cui il club ha dovuto disputare la gara: “Abbiamo avuto due-tre calciatori con i crampi e la condizione fisica era quello che era. Peccato perché potevamo portare il pareggio a casa. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, non ci siamo allenati ed è la prima partita dopo venti giorni. Se fossimo andati in vantaggio probabilmente si sarebbe fatta più difficile per loro“. Mihajlovic, Bologna, Serie A LA PRIMA DOPO LA ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al termine della sfida di campionato persa in casa del Cagliari, l’allenatore delSinisaè intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare gli episodi del match. Il tecnico serbo, dopo gli ultimi avvenimenti legati all’emergenza Covid, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la suaper il risultato, nonché per le condizioni in cui il club ha dovuto disputare la gara: “Abbiamo avuto due-tre calciatori con i crampi e la condizione fisica era quello che era. Peccato perché potevamo portare il pareggio a casa. I ragazzi hanno fatto quello cheno fare, non ci siamo allenati ed è la prima partita dopo venti giorni. Se fossimo andati in vantaggio probabilmente si sarebbe fatta più difficile per loro“., Serie A LA PRIMA DOPO LA ...

