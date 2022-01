Barcellona, Ferran Torres ma non solo: il sogno è Oscar (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il colpo Ferran Torres, il Barcellona sogna di riportare in Europa il brasiliano Oscar Dopo aver portato a termine il colpo Ferran Torres dal Manchester City, il Barcellona non vuole fermarsi e starebbe studiando un altro colpo a effetto. Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil, infatti, i blaugrana avrebbero messo nel mirino per gennaio anche Oscar. Il brasiliano, ormai da cinque anni in Cina, sogna il ritorno in Europa ma le difficoltà sono tante. In primis lo stipendio, con il calciatore che percepisce 2,5 milioni l’anno più bonus consistenti. Il Barcellona può acquistare solo a costo zero e così il ritorno di Oscar nel nostro continente pare complicato. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il colpo, ilsogna di riportare in Europa il brasilianoDopo aver portato a termine il colpodal Manchester City, ilnon vuole fermarsi e starebbe studiando un altro colpo a effetto. Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil, infatti, i blaugrana avrebbero messo nel mirino per gennaio anche. Il brasiliano, ormai da cinque anni in Cina, sogna il ritorno in Europa ma le difficoltà sono tante. In primis lo stipendio, con il calciatore che percepisce 2,5 milioni l’anno più bonus consistenti. Ilpuò acquistarea costo zero e così il ritorno dinel nostro continente pare complicato. L'articolo proviene da ...

