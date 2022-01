Barcellona | altra cessione in attacco | prestito concluso in anticipo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’ala destra Yusuf Demir ha lasciato il, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, e tornerà al Rapid Vienna. Sempre secondo quanto pubblicato dall’esperto di mercato sul proprio profilo Twitter, il 2003 è già tornato a Vienna., Yusuf Demir L’ala austriaca viene proprio dal settore giovanile della squadra della capitale. Si fece conoscere nella passata stagione, la prima in cui ebbe un posto fisso in prima squadra. 32 presenze tra tutte le competizioni, segnando 9 gol e fornendo 3 assist ai compagni. Segnò anche un gol in Champions League all’esordio. Da lì l’interesse del, che lo acquistò con unoneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto a fine stagione per 10 milioni. Appena 9 presenze in blaugrana, con 0 gol e 0 assist. Molto deludente, ...