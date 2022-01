Back To School su Italia1 | ripetenti seconda puntata

(Di martedì 11 gennaio 2022) Stasera sarà in onda suladel programmaTo, il reality show dove 25 VIP – qui l’elenco completo – si mettono in gioco e cercano di superare l’esame di quinta elementare (ormai abolito da tempo). Dopo gli ascolti eccellenti della primadi martedì scorso, Nicola Savino ospiterà nuovipronti a dare l’esame, preparati dal simpatico gruppo dei Maestrini (qui l’elenco completo) e giudicati dalla Commissione formata dalla maestra Greaves, dal maestro Innaurato, dalla maestra Schiavo, dalla maestra Rocca e dalla maestra Bertucci.To11 gennaio Idella settimana saranno: la ...

Advertising

fanpage : #Backtoschool, Giulia Salemi torna tra i banchi senza rinunciare allo stile - miki_moz : BACK TO SCHOOL: esperimento riuscito? Se ne parla a questo link???? - AndreaPicardi : RT @Geopoliticainfo: ??Winter School - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ??Winter School - SMSNEWSOFFICIAL : ‘BACK TO SCHOOL’, SU ITALIA1: BENEDETTA MAZZA, JONATHAN KASHANIAN, RANDOM, SCINTILLA, FLAVIA VENTO E NICOLA VENTOLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Back School

Su Italia 1 dalle 21.26to. 25 'ripetenti' VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Su Sky Cinema dalle 21.15 Redemption Day. ...Non c'è niente di più facile dell'esame di quinta elementare, giusto? Ma ne siamo proprio sicuri? "to", in onda da martedì 11 gennaio in prima serata, mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo ...Stasera in televisione, 11 gennaio 2022: ultimi episodi Sissi, Meraviglie-La penisola dei tesori e altri programmi Diamo uno sguardo ai programmi che ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera martedì 11 gennaio 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il programma documentario di Alberto Angela Meraviglie – La Penisola d ...