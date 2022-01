Arabia Saudita, anche alle donne sarà permesso guidare i taxi (Di martedì 11 gennaio 2022) Saudi Vision 2030 non è il nome della strategia relativa alla transizione energetica di un’azienda di auto, ma il progetto che il principe Saudita ereditario Mohammed bin Salman ha lanciato nel 2016. L’obiettivo primario è quello di ridurre la dipendenza dell’Arabia Saudita dal petrolio, diversificando l’economia rispetto al passato. Accanto a questo c’è anche la promozione di un’immagine più morbida del Regno e la conseguente apertura verso il mondo femminile e il ruolo delle donne nella vita pubblica. Un percorso non facile e pieno di contraddizioni, come testimoniano gli ultimi avvenimenti. Da una parte, è notizia di ieri, che le donne in Arabia Saudita possono lavorare guidando i taxi. Non sono passati neanche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Saudi Vision 2030 non è il nome della strategia relativa alla transizione energetica di un’azienda di auto, ma il progetto che il principeereditario Mohammed bin Salman ha lanciato nel 2016. L’obiettivo primario è quello di ridurre la dipendenza dell’dal petrolio, diversificando l’economia rispetto al passato. Accanto a questo c’èla promozione di un’immagine più morbida del Regno e la conseguente apertura verso il mondo femminile e il ruolo dellenella vita pubblica. Un percorso non facile e pieno di contraddizioni, come testimoniano gli ultimi avvenimenti. Da una parte, è notizia di ieri, che leinpossono lavorare guidando i. Non sono passati ne...

