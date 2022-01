Amoruso | ' Sì | Leao ricorda il primo Henry Ma Titì poi ha iniziato a farne 30 a stagione'

Advertising

Pioli ha servito l'assist prima della sfida con il Venezia. "mi ricorda Henry". Da qui la domanda: "Ma gli somiglia sul serio?". Nickdice di sì, e ha giocato con Titì in quei famosi sei mesi alla Juventus nel 1997 - 98. Tre gol in 16 partite da ...Pioli ha servito l'assist prima della sfida con il Venezia. "mi ricorda Henry". Da qui la domanda: "Ma gli somiglia sul serio?". Nickdice di sì, e ha giocato con Titì in quei famosi sei mesi alla Juventus nel 1997 - 98. Tre gol in 16 partite da ...Nick ha giocato insieme al francese ai tempi della Juve: "Thierry era un marziano, Rafa deve soltanto prendere consapevolezza della propria forza" ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicola Amoruso ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Vedendo la partita contro il Napoli, si è vista l'assenza di Leao che sa ...