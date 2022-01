A tutto Brozo: il salame e la dieta che non fa, la moda e Barella come amico. Il suo mondo (Di martedì 11 gennaio 2022) I dolci, il salame, l'amicizia con Barella, le emoticon, la famiglia. E poi la classe in campo. C'è tanto, davvero tanto, nel mondo di Marcelo Brozovic , 29 anni tra pochi giorni, leader dell' Inter ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) I dolci, il, l'amicizia con, le emoticon, la famiglia. E poi la classe in campo. C'è tanto, davvero tanto, neldi Marcelovic , 29 anni tra pochi giorni, leader dell' Inter ...

Advertising

sportli26181512 : A tutto Brozo: il salame e la dieta che non fa, la moda e Barella come amico. Il suo mondo: A tutto Brozovic: il sa… - AngeloWolf6 : @santinilore79 @IMBili_ Brozo temo che non viva nemmeno su Marte, ma che abbia un pianeta tutto suo che orbita in u… - vivalalibert2 : Che numero uno Brozo, a testa alta contro tutto San Siro devi avere i coglioni che ti fumano - vbrozodrillo : Sto piangendo per Brozo, tutto ok ???? - bellinimr : @ilPellicano_ Condivido tutto, però su Brozo abbiamo ragione noi ?? -